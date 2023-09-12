Швеция рассмотрит передачу Украине истребителей Gripen. Решение ожидается 14 сентября

Правительство Швеции поручит вооруженным силам страны изучить возможность передачи Украине самолетов Gripen. Об этом сообщило местное радио Ekot.

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Шведское правительство хочет получить информацию о том, как передача истребителей Украине повлияет на обороноспособность и как быстро страна сможет получить новые самолеты Gripen в качестве компенсации.

Еще один подвопрос — как должна осуществляться подготовка украинских пилотов и другого наземного персонала.

Решение ожидается в четверг, 14 сентября.

СПРАВКА. Saab JAS 39 Gripen – шведский многоцелевой истребитель четвертого поколения. Работы начались в 1979 году, а в 1988-м самолет впервые взлетел. Истребитель экспортировали в Чехию, Венгрию, Южно-Африканскую Республику и Таиланд. Также решение приобрести JAS 39 приняла Бразилия. "Грипены" принимали участие в международной военной операции в Ливии – патрулировали и вели разведку. Максимальная скорость на большой высоте – 2130 км/ч, на уровне моря – 1225 км/ч. Боевой радиус действия – 700 км (с погрузкой 2000 кг). "Грипен" имеет на вооружении 1×27 мм пушку Mauser BK-27 с боекомплектом 120 снарядов.

19 августа пресс-секретарь президента Зеленского сообщил, что сейчас украинские пилоты проводят тестирование шведских самолетов Gripen, но до их теоретического получения еще три шага.

Командующий Воздушными силами заявил, что в первом приоритете для ПС является получение американских истребителей F-16, далее следуют Gripen, Eurofighter Typhoon и Rafale.

21 августа премьер-министр Швеции отметил, что его страна пока не может передать Украине истребители Gripen, поскольку сама нуждается в них для собственной обороны.

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