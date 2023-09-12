Украина получит самую большую военную помощь от Дании на $833 млн

Дания посылает Украине новый пакет помощи на $833 млн, в который, в частности, вошли танки, боевые машины пехоты, боеприпасы для танков и зенитные установки. Это двенадцатый и самый большой пакет пожертвований, который Дания направила Украине с момента полномасштабного вторжения РФ, сообщает Минобороны Дании.

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"Пакет пожертвований XII финансируется Украинским фондом и, в сотрудничестве с международными партнерами, обеспечивает ряд востребованных мощностей, которые могут поддерживать военную оборону Украины в форме, например танков, боевые машины пехоты, боеприпасов для танков и зенитных пушек", – говорится в сообщении.

Полная сумма поддержки разделена на три транша – более $ 450 млн в этом году, около $ 146,6 млн – в 2024 году и $ 5,4 млн – в 2025 году, отметили в ведомстве.

Перед предстоящим заседанием Контактной группы в Рамштайне министр обороны и министр иностранных дел Дании проинформировали Совет внешней политики о помощи Украине.

"С сегодняшним пакетом пожертвований мы переходим на новый этап. После более чем полутора лет войны мы вскоре опустошили запасы обороны. Именно поэтому мы сейчас рассматриваем более целенаправленные совместные закупки и международное сотрудничество, адаптированное к потребностям Украины здесь и сейчас", – сказал глава МИД. Ларс Льокке Расмуссен.

8 сентября стало известно, что первые 10 танков Leopard 1 из партии военной помощи, сформированной Данией, Германией и Нидерландами, уже прибыли в Украину.

12 сентября Европейский парламент поддержал закон об усилении европейской оборонной промышленности из-за совместных закупок.

Шведское радио Ekot сообщило, что в ряд Швеции поручит вооруженным силам страны изучить возможность передачи Украине самолетов Gripen.

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