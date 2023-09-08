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Дания передала ВСУ первые 10 танков из новой партии Leopard 1, остальные на подходе

Цей матеріал також доступний українською
08.09.2023, 16:40
Дания передала ВСУ первые 10 танков из новой партии Leopard 1, остальные на подходе - Фото
Датский Leopard 1A5 (Фото - скриншот из видео)

Первые 10 танков Leopard 1 из партии военной помощи, сформированной Данией, Германией и Нидерландами, уже прибыли в Украину, ожидается прибытие остальных. Об этом заявили в вооруженных силах Дании, сообщает AFP.

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Заявление относится к танкам, о намерении передать которые Украине три страны объявили в феврале 2023 года.

"Первые 10 танков отправлены в Украину. Остальные уже в пути", – цитирует агентство заявление вооруженных сил Дании.

Поставка этих танков, а также обучение в Дании танкистов ВСУ "поможет выиграть оборонительную битву, которую они ведут сейчас", заявил командующий армией Дании генерал Арпе Нильсен.

Танки Leopard 1A5 были на вооружении Дании до 2005 года. В 1997 году страна закупила 51 танк Leopard 2A4, а более старые модели Leopard 1A5 сняли с вооружения.

Первый десяток танков Leopard 1A5 Силы обороны Украины получили от Германии в июле 2023 года.  

  • 15 июня появились сообщения, что компания Rheinmetall поставит ВСУ еще 14 основных боевых танков Leopard 2, которые оплатили Дания и Нидерланды.
  • 30 августа Германия заявила, что передала Украине еще 10 танков Leopard 1А5.

Читайте также: С начала контрнаступления Украина потеряла всего пять танков Leopard 2 – Forbes, OSINT

Сергей Бережной
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