Данія передала ЗСУ перші 10 танків із нової партії Leopard 1, решта на підході

Перші 10 танків Leopard 1 із партії військової допомоги, сформованої Данією, Німеччиною та Нідерландами, вже прибули до України, очікується прибуття решти. Про це заявили в збройних силах Данії, повідомляє AFP.

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Заява стосується танків, про намір передати які Україні три країни оголосили в лютому 2023 року.

"Перші 10 танків відправлено до України. Інші вже в дорозі", – цитує агентство заяву збройних сил Данії.

Постачання цих танків, а також навчання в Данії танкістів ЗСУ "допоможе виграти оборонну битву, яку вони ведуть зараз", заявив командувач армії Данії генерал Арпе Нільсен.

Танки Leopard 1A5 були на озброєнні Данії до 2005 року. У 1997 році країна закупила 51 танк Leopard 2A4, а старіші моделі Leopard 1A5 були зняті з озброєння.

Перший десяток танків Leopard 1A5 Сили оборони України отримали від Німеччини у липні 2023 року.

15 червня з'явилися повідомлення, що компанія Rheinmetall поставить ЗСУ ще 14 основних бойових танків Leopard 2, які сплатили Данія та Нідерланди.

30 серпня Німеччина заявила, що передала Україні ще 10 танків Leopard 1А5.

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