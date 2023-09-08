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Данія передала ЗСУ перші 10 танків із нової партії Leopard 1, решта на підході

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08.09.2023, 16:40
Данія передала ЗСУ перші 10 танків із нової партії Leopard 1, решта на підході - Фото
Данський Leopard 1A5 (Фото - скриншот з відео)

Перші 10 танків Leopard 1 із партії військової допомоги, сформованої Данією, Німеччиною та Нідерландами, вже прибули до України, очікується прибуття решти. Про це заявили в збройних силах Данії, повідомляє AFP.

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Заява стосується танків, про намір передати які Україні три країни оголосили в лютому 2023 року.

"Перші 10 танків відправлено до України. Інші вже в дорозі", – цитує агентство заяву збройних сил Данії.

Постачання цих танків, а також навчання в Данії танкістів ЗСУ "допоможе виграти оборонну битву, яку вони ведуть зараз", заявив командувач армії Данії генерал Арпе Нільсен.

Танки Leopard 1A5 були на озброєнні Данії до 2005 року. У 1997 році країна закупила 51 танк Leopard 2A4, а старіші моделі Leopard 1A5 були зняті з озброєння.

Перший десяток танків Leopard 1A5 Сили оборони України отримали від Німеччини у липні 2023 року.

  • 15 червня з'явилися повідомлення, що компанія Rheinmetall поставить ЗСУ ще 14 основних бойових танків Leopard 2, які сплатили Данія та Нідерланди.
  • 30 серпня Німеччина заявила, що передала Україні ще 10 танків Leopard 1А5.

Читайте також: З початку контрнаступу Україна втратила лише п'ять танків Leopard 2 – Forbes, OSINT

Сергій Бережний
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війнавійськова допомогаданіятанкиLeopard 1A5
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