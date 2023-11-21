Голова Міноборони Естонії: Захід має більше сил, ніж Росія. Треба перемогти її

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що Україна має залишатися в центрі світової уваги, а російські воєнні злочини не можна забувати. Про це він заявив під час візиту до Канади, повідомило видання ERR.

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"Ми єдині в наших поглядах на допомогу Україні – різні кризи не можуть затьмарити варварські воєнні злочини Росії та забрати фокус і зусилля на підтримку України", – сказав Певкур.

За словами міністра, мета Росії полягає у тому, щоб перемогти Україну, вона залишається незмінною.

Він додав, що перемога України відіграватиме вирішальну роль у формуванні євроатлантичного середовища безпеки на десятиліття вперед.

"У руках прихильників України є політична, економічна та військова сила, яка значно перевищує ту, що є у Росії – якщо ми правильно її використаємо, ми зможемо перемогти агресора", – вважає Певкур.

Голова відомства наголосив на необхідності інвестувати у війська, військовий потенціал, запаси та оборонно-промисловий потенціал.

"Якщо виникне потреба, нам доведеться почати захищати НАТО незалежно від того, готові ми до цього чи ні – в останньому випадку, однак, нам доведеться заплатити набагато вищу ціну на полі бою. Цей ризик зменшується завдяки якісному оснащенню, реалістичним і перевіреним оборонним планам та високому рівню обороноздатності", – резюмував він.

10 серпня Кабмін Естонії підтримав пропозицію міністра оборони Ханно Певкура відправити Україні стрілецьку зброю та боєприпаси.

24 жовтня голова Служби військової розвідки Естонії полковник Ківісельг говорив, що артилерійських снарядів Росії вистачить на рік війни низької інтенсивності.

18 листопада Певкур заявив, що бойові літаки не змінять хід війни, Україні насамперед потрібні боєприпаси, зокрема до далекобійних систем.

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