RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Голова Міноборони Естонії: Захід має більше сил, ніж Росія. Треба перемогти її

Этот материал также доступен на русском
21.11.2023, 13:59
Голова Міноборони Естонії: Захід має більше сил, ніж Росія. Треба перемогти її - Фото
Ханно Певкур (Фото: скриншот з відео)

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що Україна має залишатися в центрі світової уваги, а російські воєнні злочини не можна забувати. Про це він заявив під час візиту до Канади, повідомило видання ERR.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

"Ми єдині в наших поглядах на допомогу Україні – різні кризи не можуть затьмарити варварські воєнні злочини Росії та забрати фокус і зусилля на підтримку України", – сказав Певкур.

За словами міністра, мета Росії полягає у тому, щоб перемогти Україну, вона залишається незмінною.

Він додав, що перемога України відіграватиме вирішальну роль у формуванні євроатлантичного середовища безпеки на десятиліття вперед.

"У руках прихильників України є політична, економічна та військова сила, яка значно перевищує ту, що є у Росії – якщо ми правильно її використаємо, ми зможемо перемогти агресора", – вважає Певкур.

Голова відомства наголосив на необхідності інвестувати у війська, військовий потенціал, запаси та оборонно-промисловий потенціал.

"Якщо виникне потреба, нам доведеться почати захищати НАТО незалежно від того, готові ми до цього чи ні – в останньому випадку, однак, нам доведеться заплатити набагато вищу ціну на полі бою. Цей ризик зменшується завдяки якісному оснащенню, реалістичним і перевіреним оборонним планам та високому рівню обороноздатності", – резюмував він.

  • 10 серпня Кабмін Естонії підтримав пропозицію міністра оборони Ханно Певкура відправити Україні стрілецьку зброю та боєприпаси.
  • 24 жовтня голова Служби військової розвідки Естонії полковник Ківісельг говорив, що артилерійських снарядів Росії вистачить на рік війни низької інтенсивності.
  • 18 листопада Певкур заявив, що бойові літаки не змінять хід війни, Україні насамперед потрібні боєприпаси, зокрема до далекобійних систем.

Читайте також: Багато країн можуть зробити більше, щоб допомогти Україні – естонський міністр

Уляна Кричковська
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнавійськова допомогаЕстоніяХанно Певкур

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 