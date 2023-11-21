Голова Міноборони Естонії: Захід має більше сил, ніж Росія. Треба перемогти її
Міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що Україна має залишатися в центрі світової уваги, а російські воєнні злочини не можна забувати. Про це він заявив під час візиту до Канади, повідомило видання ERR.
"Ми єдині в наших поглядах на допомогу Україні – різні кризи не можуть затьмарити варварські воєнні злочини Росії та забрати фокус і зусилля на підтримку України", – сказав Певкур.
За словами міністра, мета Росії полягає у тому, щоб перемогти Україну, вона залишається незмінною.
Він додав, що перемога України відіграватиме вирішальну роль у формуванні євроатлантичного середовища безпеки на десятиліття вперед.
"У руках прихильників України є політична, економічна та військова сила, яка значно перевищує ту, що є у Росії – якщо ми правильно її використаємо, ми зможемо перемогти агресора", – вважає Певкур.
Голова відомства наголосив на необхідності інвестувати у війська, військовий потенціал, запаси та оборонно-промисловий потенціал.
"Якщо виникне потреба, нам доведеться почати захищати НАТО незалежно від того, готові ми до цього чи ні – в останньому випадку, однак, нам доведеться заплатити набагато вищу ціну на полі бою. Цей ризик зменшується завдяки якісному оснащенню, реалістичним і перевіреним оборонним планам та високому рівню обороноздатності", – резюмував він.
- 10 серпня Кабмін Естонії підтримав пропозицію міністра оборони Ханно Певкура відправити Україні стрілецьку зброю та боєприпаси.
- 24 жовтня голова Служби військової розвідки Естонії полковник Ківісельг говорив, що артилерійських снарядів Росії вистачить на рік війни низької інтенсивності.
- 18 листопада Певкур заявив, що бойові літаки не змінять хід війни, Україні насамперед потрібні боєприпаси, зокрема до далекобійних систем.
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