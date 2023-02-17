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Глава Минобороны ФРГ: В ближайшее время крупных российских наступлений не будет

Цей матеріал також доступний українською
17.02.2023, 22:32
Глава Минобороны ФРГ: В ближайшее время крупных российских наступлений не будет - Фото
Борис Писториус (Фото: EPA)

Глава Министерства обороны Германии Борис Писториус заявил, что, по его мнению, ближайшее время Россия не будет проводить крупных наступлений в Украине. Об этом он сказал в интервью Welt TV в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности, передает Handelsblatt.

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Писториуса попросили прокомментировать прогнозы о близящемся наступлении России в Украине.

Он ответил, что в ближайшем будущем не ожидает крупного наступления россиян.

"Есть определенная тенденция ожидать этого. Лично я в это не верю. Я считаю, что Россия тянет время и хочет продолжать эту войну на истощение", – заявил федеральный министр обороны Германии.

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Наталія Медведєва
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борис писториус наступление война
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