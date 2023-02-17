Глава Минобороны ФРГ: В ближайшее время крупных российских наступлений не будет

Глава Министерства обороны Германии Борис Писториус заявил, что, по его мнению, ближайшее время Россия не будет проводить крупных наступлений в Украине. Об этом он сказал в интервью Welt TV в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности, передает Handelsblatt.

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Писториуса попросили прокомментировать прогнозы о близящемся наступлении России в Украине.

Он ответил, что в ближайшем будущем не ожидает крупного наступления россиян.

"Есть определенная тенденция ожидать этого. Лично я в это не верю. Я считаю, что Россия тянет время и хочет продолжать эту войну на истощение", – заявил федеральный министр обороны Германии.

16 февраля заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд заявила, что начатое Россией наступление на Донбассе выглядит "очень убого".

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Наталія Медведєва

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