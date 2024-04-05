Глава Минобороны Италии считает, что следует сохранять коммуникацию с РФ. Объяснил – зачем

Гвидо Крозетто заявил, что это важно для прекращения российских атак и создания условий для справедливого мира

Гвидо Крозетто (Фото: ЕРА)

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто считает, что, несмотря на вторжение России в Украину, Рим должен сохранять каналы связи с Москвой. Его цитирует The Guardian.

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"Хотя Российская Федерация и вторглась в суверенную страну, и по этой причине Италия и Франция всегда поддерживали и будут поддерживать Украину, важно, чтобы каналы конфронтации и диалога также оставались открытыми", – сказал он.

По его мнению, "жесткая и критическая" коммуникация важна для прекращения российских атак и "создания условий для справедливого мира".

Накануне министр обороны Франции Себастьян Лекорню провел телефонный разговор с российским "коллегой" Сергеем Шойгу, в котором последний обвинил Париж в якобы причастности к теракту в концертном зале Crocus City Hall.

Позже президент страны Эмманюэль Макрон назвал "странными и угрожающими" такие заявления Москвы.

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