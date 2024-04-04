Шойгу заявив про "можливу причетність" Франції до теракту у "Крокусі". Макрон відреагував

Емманюель Макрон (Фото: ЕРА/Ali Haider)

Президент Франції Емманюель Макрон назвав "дивними та погрозливими" заяви Росії щодо нібито причетності України та Франції до теракту у Crocus City Hall. Так він відреагував на нещодавню телефонну розмову міністра оборони Себастьяна Лекорню з російським "колегою" Сергієм Шойгу.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

У своєму повідомленні про розмову Міноборони Росії стверджує, що "є відомості про український слід в організації теракту".

"Розраховуємо, що в такому випадку за цим не стоять французькі спецслужби", – передає пресслужба слова Шойгу.

Макрон відреагував, назвавши заяви Москви "дивними та погрозливими".

"Смішно стверджувати, що за цим стоїть Франція, що за цим стоїть Україна. Це абсурд. Це не відповідає реальності, це маніпуляція інформацією, яка входить до російського військового арсеналу", – сказав французький президент.

22 березня 2024 року в Росії відбулася стрілянина в підмосковному концертному залі Crocus City Hall.

МЗС відкинуло звинувачення Кремля в нібито причетності України до теракту в Росії.

23 березня Центр протидії дезінформації припустив, що теракт у Росії може бути операцією російських спецслужб, щоб звинуватити Україну та отримати привід для нової хвилі мобілізації в Росії.

24 березня Рада національної безпеки США відкинула спроби Росії прив'язати Україну до теракту в концертному залі Crocus City Hall.

Читайте також: Теракт у "Крокусі". France 1: Розвідка Франції пропонує скасувати відкриття Олімпіади в Парижі