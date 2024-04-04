Шойгу заявил о "возможной причастности" Франции к теракту в "Крокусе". Макрон отреагировал

Эммануэль Макрон (Фото: ЕРА/Ali Haider)

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал "странными и угрожающими" заявления России о якобы причастности Украины и Франции к теракту в Crocus City Hall. Так он отреагировал на недавний телефонный разговор министра обороны Себастьяна Лекорня с российским "коллегой" Сергеем Шойгу.

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В своем сообщении о разговоре Минобороны России утверждает, что "есть сведения об украинском следе в организации теракта".

"Рассчитываем, что в таком случае за этим не стоят французские спецслужбы", – передает пресс-служба слова Шойгу.

Макрон отреагировал, назвав заявления Москвы "странными и угрожающими".

"Смешно утверждать, что за этим стоит Франция, что за этим стоит Украина. Это абсурд. Это не соответствует реальности, это манипуляция информацией, входящей в российский военный арсенал", – сказал французский президент.

22 марта 2024 года в России произошла стрельба в подмосковном концертном зале Crocus City Hall.

МИД отверг обвинения Кремля в якобы причастности Украины к теракту в России.

23 марта Центр противодействия дезинформации предположил, что теракт в России может быть операцией российских спецслужб, чтобы обвинить Украину и получить повод для новой волны мобилизации в России.

24 марта Совет национальной безопасности США отверг попытки России привязать Украину к теракту в концертном зале Crocus City Hall.

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