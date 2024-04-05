Глава Міноборони Італії вважає, що потрібно зберігати комунікацію з Росією. Пояснив – навіщо

Гвідо Крозетто заявив, що це важливо для припинення російських атак й "створення умов для справедливого миру"

Гвідо Крозетто (Фото: ЕРА)

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто вважає, що попри вторгнення Росії в Україну, Рим має зберігати канали зв'язку з Москвою. Його цитує The Guardian.

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"Хоча Російська Федерація і вторглася в суверенну країну, і з цієї причини Італія і Франція завжди підтримували і будуть підтримувати Україну, важливо, щоб канали конфронтації і діалогу також залишалися відкритими", – сказав він.

На його думку, "жорстка й критична" комунікація важлива для припинення російських атак і "створення умов для справедливого миру".

Напередодні міністр оборони Франції Себастьян Лекорню провів телефонну розмову з російським "колегою" Сергієм Шойгу, в якій останній звинуватив Париж у нібито причетності до теракту у концертному залі Crocus City Hall.

Пізніше президент країни Емманюель Макрон назвав "дивними та погрозливими" такі заяви Москви.

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