Глава Міноборони Італії вважає, що потрібно зберігати комунікацію з Росією. Пояснив – навіщо
Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто вважає, що попри вторгнення Росії в Україну, Рим має зберігати канали зв'язку з Москвою. Його цитує The Guardian.
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"Хоча Російська Федерація і вторглася в суверенну країну, і з цієї причини Італія і Франція завжди підтримували і будуть підтримувати Україну, важливо, щоб канали конфронтації і діалогу також залишалися відкритими", – сказав він.
На його думку, "жорстка й критична" комунікація важлива для припинення російських атак і "створення умов для справедливого миру".
- Напередодні міністр оборони Франції Себастьян Лекорню провів телефонну розмову з російським "колегою" Сергієм Шойгу, в якій останній звинуватив Париж у нібито причетності до теракту у концертному залі Crocus City Hall.
- Пізніше президент країни Емманюель Макрон назвав "дивними та погрозливими" такі заяви Москви.
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