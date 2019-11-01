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Глава Минздрава уволила всех советников

Глава Минздрава уволила всех советников - Фото
Зоряна Скалецкая (Фото: пресс-служба Кабмина)
01.11.2019, 17:56

Скалецкая подписала приказ, после которого "в МОЗ больше нет советников"

Глава Министерства охраны здоровья Зоряна Скалецкая подписала сегодня, 1 ноября, приказ о ликвидации в ведомстве должности советников. Об этом она сообщила в Facebook.

"Считаю недопустимым, когда любого советника воспринимают, как еще одного министра. А его личное мнение слышат как позицию министерства", - написала она.

По словам Скалецкой, в министерстве "так исторически сложилось", что большинство советников имели "какой-то особый мандат", и "при этом никакой ответственности".

  • О намерении "отменить всех советников" министр заявила сегодня утром, в ответ на вопрос журналистов об информации от ее советника Ольги Голубовской, что якобы вакцина от дифтерии, закупленная за государственный счет, некачественная.
  • В сентябре в Минздраве произошел конфликт между новым руководством и сотрудниками. LIGA.net вела хронику событий.

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МОЗ Зоряна Скалецкая
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