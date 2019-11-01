Глава Минздрава уволила всех советников

Глава Министерства охраны здоровья Зоряна Скалецкая подписала сегодня, 1 ноября, приказ о ликвидации в ведомстве должности советников. Об этом она сообщила в Facebook.
"Считаю недопустимым, когда любого советника воспринимают, как еще одного министра. А его личное мнение слышат как позицию министерства", - написала она.
По словам Скалецкой, в министерстве "так исторически сложилось", что большинство советников имели "какой-то особый мандат", и "при этом никакой ответственности".
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