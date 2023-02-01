Глава МВД: Экспертизы еще не готовы, говорить о версии падения вертолета преждевременно
01.02.2023, 14:08
Игорь Клименко (Скриншот видео)
Результаты экспертиз в деле падения вертолета с руководством Министерства иностранных дел еще не готовы, говорить о какой-либо версии преждевременно. Об этом сказал исполняющий обязанности министра внутренних дел Игорь Клименко в эфире телемарафона.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
"Экспертизы еще не готовы. Это технические экспертизы, которые требуют некоторого времени для того, чтобы они были закончены и должным образом оформлены", – сказал Клименко.
Он отметил, что все версии, которые были озвучены в первый день трагедии, остаются рабочими.
"Пока не будет экспертиз, говорить о какой-либо версии преждевременно", – подчеркнул чиновник.
- Утром 18 января во время аварии вертолета в Броварах погиб министр внутренних дел Денис Монастырский и другие руководители МВД. По последним данным ГСЧС, всего погибли 14 человек, из них один ребенок, пострадали 25 человек, из них 11 детей.
- Временно исполняющим обязанности главы МВД назначен глава Национальной полиции Игорь Клименко — он также стал заместителем главы МВД.
- Воздушные силы: Расследование займет недели, руководство МВД летело на вертолете Super Puma.
- Сегодня у экс-главы МВД Арсена Авакова прошел обыск по делу падения вертолета с руководством министерства.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев • Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев • Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев • Ligamedia
Керівник відділу нативної рекламиРазместить вакансию
Киев • Ligamedia
Последние новости
Комментарии