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Глава МВД: Экспертизы еще не готовы, говорить о версии падения вертолета преждевременно

Цей матеріал також доступний українською
01.02.2023, 14:08
Глава МВД: Экспертизы еще не готовы, говорить о версии падения вертолета преждевременно - Фото
Игорь Клименко (Скриншот видео)

Результаты экспертиз в деле падения вертолета с руководством Министерства иностранных дел еще не готовы, говорить о какой-либо версии преждевременно. Об этом сказал исполняющий обязанности министра внутренних дел Игорь Клименко в эфире телемарафона.

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"Экспертизы еще не готовы. Это технические экспертизы, которые требуют некоторого времени для того, чтобы они были закончены и должным образом оформлены", – сказал Клименко.

Он отметил, что все версии, которые были озвучены в первый день трагедии, остаются рабочими.

"Пока не будет экспертиз, говорить о какой-либо версии преждевременно", – подчеркнул чиновник.

Наталія Медведєва
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Игорь Клименко вертолет мвд Денис Монастырский
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