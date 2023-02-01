Глава МВД: Экспертизы еще не готовы, говорить о версии падения вертолета преждевременно

Результаты экспертиз в деле падения вертолета с руководством Министерства иностранных дел еще не готовы, говорить о какой-либо версии преждевременно. Об этом сказал исполняющий обязанности министра внутренних дел Игорь Клименко в эфире телемарафона.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Экспертизы еще не готовы. Это технические экспертизы, которые требуют некоторого времени для того, чтобы они были закончены и должным образом оформлены", – сказал Клименко.

Он отметил, что все версии, которые были озвучены в первый день трагедии, остаются рабочими.

"Пока не будет экспертиз, говорить о какой-либо версии преждевременно", – подчеркнул чиновник.

Наталія Медведєва

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.