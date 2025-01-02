Глава МВД Клименко назначил своим советником Героя Украины Дмитрия Финашина
Дмитрий Финашин и Игорь Клименко (Фото: t.me/Klymenko_MVS)

Министр внутренних дел Игорь Клименко назначил своим советником по ветеранской политике Героя Украины и ветерана Национальной гвардии Дмитрия Финашина с позывным Фин. Об этом Клименко сообщил в Telegram-канале.

"Дмитрий – молодой представитель сообщества воинов, четко понимающий потребности военных и ветеранов", – написал Клименко.

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Глава МВД отметил, что Фин прошел боевой путь от рядового до офицера. На фронте получил тяжелое ранение, но спас побратима, рискуя своей жизнью.

После реабилитации Фин вернулся в строй.

По словам Клименко, новый советник будет заниматься вопросами улучшения реабилитации, медицинской и психологической помощи, социальной поддержки, трудоустройства участников боевых действий из системы МВД.

  • Дмитрий Финашин получил звание Героя Украины, удостоившись ордена "Золотая Звезда" 6 октября 2022 года. На награду его подали посмертно в конце мая, после боя в районе Яковлевки Луганской области. Однако воину удалось выжить.
  • 8 ноября 2024 года Клименко сообщал, что на фронте воюют 10% полицейских.
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