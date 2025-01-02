Голова МВС Клименко призначив своїм радником Героя України Дмитра Фінашина

Міністр внутрішніх справ зазначив, що Фінашин чітко розуміє нагальні потреби військових

Дмитро Фінашин та Ігор Клименко (Фото: t.me/Klymenko_MVS)

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко призначив своїм радником з питань ветеранської політики Героя України та ветерана Національної гвардії Дмитра Фінашина на псевдо Фін. Про це Клименко повідомив у Telegram-каналі.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

"Дмитро — молодий представник спільноти воїнів, який чітко розуміє потреби військових та ветеранів", – написав Клименко.

Голова МВС зазначив, що Фін пройшов бойовий шлях від рядового до офіцера. На фронті отримав надважке поранення, але врятував побратима, ризикуючи своїм життям.

Після реабілітації Фін повернувся у стрій.

За словами Клименка, новопризначений радник займатиметься питаннями покращення реабілітації, медичної та психологічної допомоги, соціальної підтримки, працевлаштування учасників бойових дій з системи МВС.

Дмитро Фінашин отримав звання Героя України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" 6 жовтня 2022 року. На нагороду його подали посмертно наприкінці травня, після бою в районі Яковлівки на Луганщині. Але воїну вдалося вижити.

8 листопада 2024 року Клименко повідомляв, що на фронті воюють 10% поліціянтів.