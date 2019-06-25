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25.06.2019, 14:35

Глава МВД Молдовы объяснил, почему проголосовал за РФ в ПАСЕ

Глава МВД Молдовы объяснил, почему проголосовал за РФ в ПАСЕ - Фото
Андрей Нэстасе (фото - facebook.com/AndreiNastase.DA)

По вопросу о восстановлении прав делегации РФ в ПАСЕ голосовали три депутата из Кишинева

Министр внутренних дел Молдовы Андрей Нэстасе, который проголосовал за возвращение России в ПАСЕ, в прямом эфире в Facebook заявил, что это голосование было нелегким. Он обосновал свое решение тем, что "ПАСЕ может оказать положительное влияние на все государства". Об этом сообщает Deschide.md.

По вопросу о восстановлении прав делегации РФ в ПАСЕ голосовали три депутата из Кишинева: Влад Батранча и Андрей Нэстасе проголосовали "за", Михай Попсоой – "против".

"Это было непростое решение… Лично я решил не голосовать за ту или иную страну, против той или иной страны. Я решил проголосовать за ПАСЕ, чтобы иметь возможность оказывать положительное влияние на все государства, включая РФ", - сказал Нэстасе.

При этом он заверил, что позиция Молдовы относительно таких "деликатных вопросов, как Крым" остается неизменной.

В ночь на 25 июня в ПАСЕ решили, что делегация РФ, которую изгнали из зала заседаний в 2015 году за агрессию их страны против Украины, может вернуться, не выполнив никаких обязательств.

Украинская делегация решила приостановить участие в ПАСЕ.

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Теги: пасе, Молдова, Андрей Нэстасе
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