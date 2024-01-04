Глава МВД о мобилизации полицейских: Если потребуется, мы готовы стать к оружию

Игорь Клименко (Фото: ОП)

Министр внутренних дел Игорь Клименко в эфире национального телемарафона заявил, что в случае необходимости правоохранители готовы пойти на войну.

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По его словам, 35 000 полицейских уже находятся в зонах боевых действий, всего же в Украине работают 98 000 сержантов и офицеров.

Журналистка спросила у Клименко, какое максимальное количество правоохранителей МВД готово отдать на войну, если это понадобится.

"35 000 фактически находятся в зонах боевых действий. Сколько нам еще нужно полицейских, чтобы пополнить ряды Вооруженных Сил Украины? 98 000 офицеров – это те, которые ежедневно заступают на службу. Остается не так много, если взять всю Украину. А это криминал, это соблюдение порядка на дорогах, это реагирование на обращение граждан", – ответил он.

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Глава МВД пояснил, что до полномасштабной войны в Украине на 10 000 человек было 23-26 полицейских, сейчас на деоккупированных территориях – более 100 правоохранителей, поскольку там режим "гораздо жестче и задач гораздо больше".

Клименко добавил, что с начала широкомасштабной войны полиция увеличила функционал на 80%, но в то же время количество правоохранителей не увеличилось.

"Если ситуация в стране ухудшится, если нам придется взять в руки оружие, то мы готовы это сделать", – резюмировал министр.

Предложение мобилизовать 100 000 правоохранителей 11 декабря выдвинул политический и военный аналитик, ветеран АТО, экс-командир роты в батальоне "Айдар" Евгений Дикий. Он спросил: "Действительно ли нам нужно 250 000 правоохранителей в тылу?"

Глава Нацполиции Иван Выговский заявил, что сейчас в штате насчитывается не 250 000, а 120 000 полицейских.

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