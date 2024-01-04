Глава МВС про мобілізацію поліціянтів: Якщо буде потрібно, ми готові стати до зброї

Ігор Клименко (Фото: ОП)

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в ефірі національного телемарафону заявив, що у разі необхідності правоохоронці готові піти на війну.

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За його словами, 35 000 поліціянтів вже перебувають у зонах бойових дій, всього ж в Україні працюють 98 000 сержантів та офіцерів.

Журналістка запитала у Клименка, яку максимальну кількість правоохоронців МВС готове віддати на війну, якщо це знадобиться.

"35 000 фактично перебувають у зонах бойових дій. Скільки нам ще потрібно поліціянтів, щоб поповнити лави Збройних Сил України? 98 000 офіцерів – це ті, які щодня заступають на службу. Залишається не так багато, якщо взяти всю Україну. А це кримінал, це утримання порядку на дорогах, це реагування на звернення громадян", – відповів він.

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Глава МВС пояснив, що до повномасштабної війни в Україні на 10 000 осіб було 23-26 поліціянтів, зараз на деокупованих територіях – понад 100 правоохоронців, оскільки там режим "набагато жорсткіший і завдань набагато більше".

Клименко додав, що з початку широкомасштабної війни поліція збільшила функціонал на 80%, але водночас кількість правоохоронців не зросла.

"Якщо ситуація в країні погіршиться, якщо нам треба буде стати до зброї, то ми готові це зробити", – резюмував міністр.

Пропозицію мобілізувати 100 000 правоохоронців 11 грудня висунув політичний і військовий аналітик, ветеран АТО, екскомандир роти в батальйоні "Айдар" Євген Дикий. Він запитав: "Чи дійсно нам потрібно 250 000 правоохоронців у тилу?"

Голова Нацполіції Іван Вигівський заявив, що зараз у штаті налічується не 250 000, а 120 000 поліціянтів.

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