Повістки в ТЦК. Глава Нацполіції проти, щоб його підлеглі займалися мобілізацією

Вигівський заявив, що поліція і так має достатньо роботи, крім роздавання повісток громадянам

Поліція (Фото: пресслужба НПУ)

Голова Національної поліції Іван Вигівський виступив проти ініціативи, щоб правоохоронці були уповноважені роздавати громадянам повістки до територіальних центрів комплектування (військкоматів). Про це він повідомив в інтерв'ю Українським новинам.

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За його словами, поліція має багато свого функціонала і кожен має займатися своєю роботою.

"Ми й так підхоплюємо різні моменти. Чому? Тому що поліція є найбільшим правоохоронним органом, тому ми й підставляємо плече іншим структурам, і якщо ми цього не робитимемо, то деякі важливі напрямки роботи просто впадуть", — сказав Вигівський.

Він зазначив, що таким чином, з одного боку, поліція документує сотні випадків корупції серед представників військкоматів, через що люди не йдуть служити, а з іншого — роздаватиме повістки.

"Тому я вважаю, що в нас достатньо роботи. Ми й так максимально допомагаємо в мобілізації, встановлюємо місця перебування ухилянтів", – заявив глава Нацполіції.

25 грудня Кабмін зареєстрував у Раді законопроєкт, який передбачає внесення змін до процесів мобілізації, військового обліку та проходження військової служби.

У законопроєкті є уточнення підстав для звільнення зі служби за власним бажанням, уточнення та розширення переліку осіб, які мають право на відстрочку, пропонується запровадити низку покарань для ухилянтів, розширюються повноваження органів місцевої влади щодо проведення мобілізації.

Головнокомандувач ЗСУ Залужний 26 грудня провів брифінг, на якому відповів на основні питання щодо запланованих змін.

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