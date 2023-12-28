Повестки в ТЦК. Глава Нацполиции против, чтобы его подчиненные занимались мобилизацией

Выговский заявил, что у полиции и так достаточно работы, кроме раздачи повесток гражданам

Полиция (Фото: пресс-служба НПУ)

Глава Национальной полиции Иван Выговский выступил против инициативы, чтобы правоохранители были уполномочены раздавать гражданам повестки в территориальные центры комплектования (военкоматы). Об этом он сообщил в интервью Українським новинам.

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По его словам, у полиции много своего функционала и каждый должен заниматься своей работой.

"Мы и так подхватываем разные моменты. Почему? Потому что полиция самый большой правоохранительный орган, поэтому мы и подставляем плечо другим структурам, и если мы этого не будем делать, то некоторые важные направления работы просто упадут", — сказал Выговский.

Он отметил, что таким образом, с одной стороны, полиция документирует сотни случаев коррупции среди представителей военкоматов, из-за чего люди не идут служить, а с другой — будет раздавать повестки.

"Поэтому я считаю, что у нас достаточно работы. Мы и так максимально помогаем в мобилизации, устанавливаем места пребывания уклонистов", — заявил глава Нацполиции.

25 декабря Кабмин зарегистрировал в Раде законопроект, предусматривающий внесение изменений в процессы мобилизации, воинского учета и прохождения военной службы.

В законопроекте есть уточнение оснований для увольнения со службы по собственному желанию, уточнение и расширение перечня лиц, имеющих право на отсрочку, предлагается ввести ряд наказаний для уклонистов, расширяются полномочия органов местной власти в вопросах проведения мобилизации.

Главнокомандующий ВСУ Залужный 26 декабря провел брифинг, на котором ответил на основные вопросы, касающиеся запланированных изменений.

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