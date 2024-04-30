Глава МВД объявил о создании третьей боевой бригады пограничников "Гарт"

С 2018 года в Украине 30 апреля отмечается День пограничника

ГНСУ. Иллюстративное изображение (Фото: Telegram)

В День пограничника министр внутренних дел Игорь Клименко объявил о создании третьей боевой бригады Государственной пограничной службы Украины "Гарт".

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Клименко отметил, что символично именно 30 апреля объявить о создании третьей боевой бригады Госпогранслужбы – "Гарт", бойцы которой уже усиливают Силы обороны на восточных рубежах.

"Пограничники отважно проявили себя в боях в 2014 году. И до сих пор пограничные отряды и сформированные боевые бригады Гвардии Наступления "Сталевий кордон" и "Помста" продолжают бить врага, демонстрируя большую мощь и выдержку", – заявил министр.

Глава МВД подчеркнул, что оборона острова Змеиный, Мариуполя, битва за Киев, освобождение от оккупантов РФ севера и Харьковской области – лишь часть сопротивления, которое продолжается до сих пор.

"Это непростой, но достойный путь, который ведет нас к цели – выходу на границы 1991 года. К безопасной и мирной Украине", – добавил Клименко.

С 2018 года в Украине 30 апреля отмечается День пограничника.