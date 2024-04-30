Глава МВД объявил о создании третьей боевой бригады пограничников "Гарт"
В День пограничника министр внутренних дел Игорь Клименко объявил о создании третьей боевой бригады Государственной пограничной службы Украины "Гарт".
Клименко отметил, что символично именно 30 апреля объявить о создании третьей боевой бригады Госпогранслужбы – "Гарт", бойцы которой уже усиливают Силы обороны на восточных рубежах.
"Пограничники отважно проявили себя в боях в 2014 году. И до сих пор пограничные отряды и сформированные боевые бригады Гвардии Наступления "Сталевий кордон" и "Помста" продолжают бить врага, демонстрируя большую мощь и выдержку", – заявил министр.
Глава МВД подчеркнул, что оборона острова Змеиный, Мариуполя, битва за Киев, освобождение от оккупантов РФ севера и Харьковской области – лишь часть сопротивления, которое продолжается до сих пор.
"Это непростой, но достойный путь, который ведет нас к цели – выходу на границы 1991 года. К безопасной и мирной Украине", – добавил Клименко.
С 2018 года в Украине 30 апреля отмечается День пограничника.
- 24 апреля представитель ГНСУ Демченко сообщил, что для дальнейшей защиты границы ГНСУ увеличат на 15 000 человек.
- 29 апреля Демченко заявил, что увеличение численности пограничников до 15 000 человек станет военной составляющей новой модели охраны границы.