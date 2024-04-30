Глава МВС оголосив про створення третьої бойової бригади прикордонників "Гарт"
У День прикордонника міністр внутрішніх справ Ігор Клименко оголосив про створення третьої бойової бригади Державної прикордонної служби України "Гарт".
Клименко зазначив, що символічно саме 30 квітня оголосити про створення третьої бойової бригади Держприкордонслужби — "Гарт", бійці якої вже підсилюють Сили оборони на східних рубежах.
"Прикордонники відважно проявили себе в боях у 2014 році. І дотепер прикордонні загони та сформовані бойові бригади Гвардії Наступу "Сталевий кордон" і "Помста" продовжують бити ворога, демонструючи неабияку міць та витримку", — заявив міністр.
Очільник МВС наголосив, що оборона острова Зміїний, Маріуполя, битва за Київ, звільнення від окупантів РФ півночі та Харківщини — лише частина опору, який триває і досі.
"Це непростий, але достойний шлях, який веде нас до мети — виходу на кордони 1991 року. До безпечної та мирної України", — додав Клименко.
З 2018 року в Україні 30 квітня відзначається День прикордонника.
- 24 квітня речник ДПСУ Демченко повідомив, що для подальшого захисту кордону ДПСУ збільшать на 15 000 осіб.
- 29 квітня Демченко заявив, що збільшення чисельності прикордонників до 15 000 осіб стане військовою складовою нової моделі охорони кордону.