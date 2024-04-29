Збільшення кількості прикордонників. Речник ДПСУ розповів про нову модель охорони кордону

За словами речника правоохоронного органу, в разі потреби нові підрозділи прикордонників ДПСУ зможуть здійснювати бойові дії на кордоні

Андрій Демченко (Фото: Media Center Ukraine - Ukrinform)

Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко заявив, що збільшення чисельності прикордонників до 15 000 осіб стане військовою складовою нової моделі охорони кордону. Про це він сказав у інтерв'ю Укрінформу.

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Як зазначив Демченко, наразі ДПСУ формує та підсилює власні можливості, створюючи підрозділи нового зразка бригадного типу. Він пояснив, що ці підрозділи зможуть фактично здійснювати бойові дії, маючи на озброєнні артилерію й інші засоби для ураження техніки противника.

Речник ДПСУ зауважив, що надалі ці підрозділи триматимуть оборону кордону. За його словами, це вже не буде та модель охорони, яка була раніше, – буде військова складова.

"Зараз сформовані дві бригади – "Сталевий кордон" та "Помста", які активно виконують завдання на лінії фронту, і ми продовжуємо нарощувати кількість таких підрозділів у структурі ДПСУ", - сказав Демченко.

Нові підрозділи, як проінформував він, братимуть під контроль держкордон, коли Україна вийде на всю протяжність її міжнародно визнаного кордону.

Прикордонники залишатимуться перші на кордоні, тому вони повинні мати "потужні засоби", щоб у разі небезпеки відбити атаку ворога, додав Демченко.

22 березня командувач Сухопутних військ Павлюк заявив, що Росія створює нове угруповання з понад 100 000 осіб для можливого наступу.

28 березня Зеленський заявив, що українським військовим вдалося стримати наступ російських окупантів узимку. Водночас він визнав, що ЗСУ не готові до великого російського наступу.

24 квітня Демченко повідомив, що для подальшого захисту кордону ДПСУ збільшать на 15 000 осіб.

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