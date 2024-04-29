Увеличение количества пограничников. Спикер ГНСУ рассказал о новой модели охраны границы
Представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко заявил, что увеличение численности пограничников до 15 000 человек станет военной составляющей новой модели охраны границы. Об этом он сказал в интервью Укринформ.
Представитель ГНСУ отметил, что в дальнейшем эти подразделения будут держать оборону границы. По его словам, это уже не будет та модель охраны, которая была раньше – будет военная составляющая.
"Сейчас сформированы две бригады – "Стальная граница" и "Месть", которые активно выполняют задачи на линии фронта, и мы продолжаем наращивать количество таких подразделений в структуре ГНСУ", – сказал Демченко.
Новые подразделения, как проинформировал он, будут брать под контроль госграницу, когда Украина выйдет на всю протяженность ее международно признанной границы.
Пограничники будут оставаться первыми на границе, поэтому у них должны быть "мощные средства", чтобы в случае опасности отразить атаку врага, добавил Демченко.
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