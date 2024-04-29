Увеличение количества пограничников. Спикер ГНСУ рассказал о новой модели охраны границы

По словам спикера правоохранительного органа, в случае необходимости новые подразделения пограничников смогут совершать боевые действия на границе

Андрей Демченко (Фото: Media Center Ukraine – Ukrinform)

Представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко заявил, что увеличение численности пограничников до 15 000 человек станет военной составляющей новой модели охраны границы. Об этом он сказал в интервью Укринформ.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Как отметил Демченко, в настоящее время ГНСУ формирует и усиливает собственные возможности, создавая подразделения нового образца бригадного типа. Он объяснил, что эти подразделения смогут фактически совершать боевые действия, имея на вооружении артиллерию и другие средства для поражения техники противника.

Представитель ГНСУ отметил, что в дальнейшем эти подразделения будут держать оборону границы. По его словам, это уже не будет та модель охраны, которая была раньше – будет военная составляющая.

"Сейчас сформированы две бригады – "Стальная граница" и "Месть", которые активно выполняют задачи на линии фронта, и мы продолжаем наращивать количество таких подразделений в структуре ГНСУ", – сказал Демченко.

Новые подразделения, как проинформировал он, будут брать под контроль госграницу, когда Украина выйдет на всю протяженность ее международно признанной границы.

Пограничники будут оставаться первыми на границе, поэтому у них должны быть "мощные средства", чтобы в случае опасности отразить атаку врага, добавил Демченко.

22 марта командующий Сухопутными войсками Павлюк заявил, что Россия создает новую группировку из более 100 000 человек для возможного наступления.

28 марта Зеленский заявил, что украинским военным удалось сдержать наступление российских кафиров зимой. В то же время, он признал, что ВСУ не готовы к большому российскому наступлению.

24 апреля Демченко сообщил, что для дальнейшей защиты границы ГНСУ увеличат на 15 000 человек.

Читайте также: Подготовка к новому наступлению России. Зеленский: Нужны ротации и оружие от союзников