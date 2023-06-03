Глава МВД: Проверено 4800 укрытий, 252 были закрыты, 893 – непригодны для использования

Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что по состоянию на 3 июня по всей Украине проверено более 4800 укрытий.

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Глава МВД отметил, что 252 из них оказались закрытыми, еще 893 — непригодны для использования.

"Все нарушения зафиксированы. Составленные акты переданы ответственным органам для устранения недостатков", – заявил он.

1 июня 2023 года в результате ракетных обстрелов РФ в Киеве погибли люди, в том числе ребенок. Позже выяснилось , что во время воздушной тревоги в Деснянском районе было закрыто бомбоубежище, к которому прибежали люди.

1 июня, после трагедии в Деснянском районе, президент Владимир Зеленский заявил, что укрытия гражданской защиты должны быть круглосуточно доступны для людей, это должны обеспечивать местные власти.

Полиция Киева открыла уголовное производство по статье о служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия. Задержаны четыре человека.

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