Глава МВС: Перевірено 4800 укриттів, 252 були зачинені, 893 — непридатні для використання

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що станом на 3 червня по всій Україні перевірено понад 4800 укриттів.

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Глава МВС зазначив, що 252 з них виявилися зачинені, ще 893 — непридатні для використання.

"Усі порушення зафіксовані. Складені акти передані відповідальним органам для усунення недоліків", – заявив він.

1 червня 2023 року внаслідок ракетного обстрілу РФ у Києві загинули люди, зокрема дитина. Пізніше з'ясувалося, що під час повітряної тривоги в Деснянському районі було зачинене бомбосховище, до якого прибігли люди.

1 червня, після трагедії у Деснянському районі, президент Володимир Зеленський заявив, що укриття цивільного захисту мають бути цілодобово доступні для людей, це має забезпечувати місцева влада.

Поліція Києва відкрила кримінальне провадження за статтею про службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки. Затримано чотирьох людей.

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