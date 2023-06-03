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Глава МВС: Перевірено 4800 укриттів, 252 були зачинені, 893 — непридатні для використання

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03.06.2023, 11:35
Глава МВС: Перевірено 4800 укриттів, 252 були зачинені, 893 — непридатні для використання - Фото
Фото: Ігор Клименко (Telegram)

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що станом на 3 червня по всій Україні перевірено понад 4800 укриттів.

Глава МВС зазначив, що 252 з них виявилися зачинені, ще 893 — непридатні для використання. 

"Усі порушення зафіксовані. Складені акти передані відповідальним органам для усунення недоліків", – заявив він.

1 червня 2023 року внаслідок ракетного обстрілу РФ у Києві загинули люди, зокрема дитина. Пізніше з'ясувалося, що під час повітряної тривоги в Деснянському районі було зачинене бомбосховище, до якого прибігли люди.

1 червня, після трагедії у Деснянському районі, президент Володимир Зеленський заявив, що укриття цивільного захисту мають бути цілодобово доступні для людей, це має забезпечувати місцева влада.

  • Поліція Києва відкрила кримінальне провадження за статтею про службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки. Затримано чотирьох людей.

Читайте також: Російська ракета вбила людей біля закритого укриття. Що сталося і як реагує влада

Мілана Головань
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