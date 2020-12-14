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Глава НАПК обратился к Венедиктовой: Судьи незаконно закрывают дела о конфликте интересов

14.12.2020, 11:37
Глава НАПК обратился к Венедиктовой: Судьи незаконно закрывают дела о конфликте интересов - Фото
Александр Новиков (Фото: пресс-служба Кабмина)

Скандальное решение КСУ лишило Нацагентство по предотвращению коррупции возможности составлять протоколы, но не отменило админотвественность за нарушения, связанные с конфликтом интересов. При этом, суды все равно закрывают эти дела – обратился глава НАПК Александр Новиков к генпрокурору Ирине Венедиктовой, сообщает пресс-служба ведомства.

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В своем письме к Венедиктовой и главе Верховного Суда Валентине Данишевской глава НАПК просит донести до судей, что те ошибочно ссылаются на решение Конституционного суда от 27 октября и безосновательно закрывают дела о конфликте интересов.

В решении КСУ не признавались неконституционными те нормы антикоррупционного законодательства, нарушение которых является основанием для привлечения к админответственности. Следовательно, дела по ним закрывать нельзя, подчеркивает Новиков.

В числе прочих, речь идет о таких нарушениях, как ограничения в вопросе совместительства, получение подарков и конфликт интересов.

  • 27 октября 2020 года КСУ отменил статью 366-1 УК о наказании за недостоверное декларирование и некоторые положения антикоррупционного закона о функциях НАПК. 
  • 27 ноября НАБУ закрыло дело о часах Венедиктовой из-за скандального решения КСУ.

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Дарья Мостовая
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