В том числе Зеленский. Топ-чиновники смогут принимать дорогие подарки из-за КСУ – НАПК

В НАПК говорят, что из-за решения КСУ теперь не могут составлять админпротоколы, чтобы отменять принятые в пользу дарителей решения чиновников

Из-за скандального решения Конституционного суда по антикоррупционной реформе топ-чиновники, в том числе президент, могут принимать подарки любой стоимости и "благодарить" дарителей решениями в их пользу. Об этом заявили в Нацагентстве по предотвращению коррупции.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В НАПК заявили, что в связи с решением КСУ Агентство лишено возможности составлять админпротоколы, в том числе о нарушении чиновниками установленных законом ограничений на получение подарков.

"Если чиновник получил подарок, а потом в знак благодарности вынес решение в пользу дарителя, то такое решение считается принятым в условиях конфликта интересов и подлежит отмене. Однако из-за решения КСУ НАПК не сможет составить протоколы об административных правонарушениях и обратиться в суд с иском об отмене таких решений", – объяснил глава НАПК Александр Новиков.

Читайте также: Скандал с КСУ. НАПК поименно назвало чиновников, которые могут избежать ответственности

В НАПК утверждают, что теперь принимать подарки могут президент (сейчас – Владимир Зеленский), премьер-министр (Денис Шмыгаль) и члены Кабмина, народные депутаты, судьи и прокуроры, члены Высшего сонета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей, а также другие топ-лица, которые представлены в списке:

Нажмите на картинку, чтобы увеличить

Читайте также: В КСУ есть группа судей, которые откровенно симпатизируют РФ – представитель Зеленского

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.