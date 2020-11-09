В том числе Зеленский. Топ-чиновники смогут принимать дорогие подарки из-за КСУ – НАПК
В НАПК говорят, что из-за решения КСУ теперь не могут составлять админпротоколы, чтобы отменять принятые в пользу дарителей решения чиновников
Из-за скандального решения Конституционного суда по антикоррупционной реформе топ-чиновники, в том числе президент, могут принимать подарки любой стоимости и "благодарить" дарителей решениями в их пользу. Об этом заявили в Нацагентстве по предотвращению коррупции.
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В НАПК заявили, что в связи с решением КСУ Агентство лишено возможности составлять админпротоколы, в том числе о нарушении чиновниками установленных законом ограничений на получение подарков.
"Если чиновник получил подарок, а потом в знак благодарности вынес решение в пользу дарителя, то такое решение считается принятым в условиях конфликта интересов и подлежит отмене. Однако из-за решения КСУ НАПК не сможет составить протоколы об административных правонарушениях и обратиться в суд с иском об отмене таких решений", – объяснил глава НАПК Александр Новиков.
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В НАПК утверждают, что теперь принимать подарки могут президент (сейчас – Владимир Зеленский), премьер-министр (Денис Шмыгаль) и члены Кабмина, народные депутаты, судьи и прокуроры, члены Высшего сонета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей, а также другие топ-лица, которые представлены в списке:
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- 27 октября 2020 года КСУ отменил статью о наказании за недостоверное декларирование и некоторые полномочия НАПК.
- Это поставило под угрозу отношения Украины с международными партнерами, в том числе безвиз с ЕС и сотрудничество с МВФ. В Евросоюзе призвали украинские власти в кратчайшие сроки восстановить антикор законодательство.
- 2 ноября был зарегистрирован законопроект главы Рады Разумкова и еще ряда депутатов, которым предлагается вернуть е-декларации в первоначальном виде. Комитет рекомендовал его принять и ВРУ могла рассмотреть его 5 ноября, однако нардеп СН Дубинский альтернативным законопроектом заблокировал срочное рассмотрение.
- Зеленский подал законопроект о роспуске нынешнего состава КСУ и восстановлении антикор законодательства, однако его раскритиковали как в Раде, так и в руководстве Венецианской комиссии и GRECO.
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