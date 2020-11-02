Скандал с КСУ. НАПК поименно назвало чиновников, которые могут избежать ответственности

НАПК намерено и в дальнейшем публиковать имена чиновников, которые, по мнению Агентства, могут избежать ответственности за коррупционные нарушения

Из-за скандального решения Конституционного суда по делу об антикоррупционной реформе ответственности могут избежать некоторые чиновники. Об этом заявило в Facebook Нацагентство по противодействию коррупции и начало публиковать имена таких чиновников.

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НАПК утверждает, что избежать ответственности могут:

– Елена Глинкина, депутат Тарасовского сельсовета Киево-Святошинского сельсовета (НАПК утверждает, что она якобы не задекларировала недвижимость на 1,6 млн грн и финансовые обязательства на 17 млн);

– Михаил Сиренко, депутат Киевоблсовета (якобы не указал корпоративные права на 15 млн грн и доход от предпринимательской деятельности за 2018 год на 1 млн);

– Ирина Кирович, прокурор Одесской местной прокуратуры №3 (якобы не указала недвижимость на 1,2 млн грн и корпоративные права на 12,5 млн);

– Игорь Емельянов, депутат Днепровского райсовета (якобы указал недостоверные сведения о финобязательства на 9,7 млн грн);

– Валерий Клок, директор сельскохозяйственного госпредприятия Александровское (якобы указан недостоверные ведомости о недвижимости на 106 000, о транспортных средстваз на 551 000 грн, доходах выше 4,7 млн грн и финобязательствах на 3 млн грн).

В НАПК также заявили, что намерены и дальше публиковать подобные списки.

LIGA.net готова предоставить слово каждому, кого перечислило НАПК.

27 октября 2020-го КСУ отменил статью 366-1 УК о наказании за недостоверное декларирование и некоторые положения антикорзакона о функциях НАПК. Агентство на сутки закрывало реестр э-деклараций. В НАБУ заявляли, что из-за решений КСУ придется закрыть 110 уголовных дел, в том числе и против судей КСУ.

29 октября президент Владимир Зеленский срочно созвал СНБО. После этого Кабмин разблокировал работу реестра э-деклараций НАПК, а Зеленский подал законопроект о лишении полномочий судей КСУ.

2 ноября НАПК перечислило список организаций, где из-за решения КСУ, придется остановить проверки.

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Марк Сировой

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