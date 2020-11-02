"Сокрушительные последствия". НАПК перечислило, где прекращены антикоррупционные проверки
27 октября КСУ лишил Агентство права проводить проверки организации работы по предупреждению и выявлению коррупции
Из-за скандального решения Конституционного суда об отмене антикоррупционной реформы прекращены, среди прочих, проверки в Укравтодоре, Энергоатоме, АРМА и секретариате омбудсмена. Об этом пишут в Facebook Национального агентства по предупреждению коррупции.
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В ведомстве уточнили, что плановые проверки не состоятся в:
– Госагентстве автодорог (Укравтодоре);
– Нацагентстве по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА);
– секретариате уполномоченного Рады по правам человека.
Также отмененам внеплановая проверка на ГП "Национальная атомная энергогенерирующая компания Энергоатом".
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Глава НАПК Александр Новиков назвал такую ситуацию еще одним из "сокрушительных последствий", которые нанесло решение КСУ. "В этих учреждениях мы должны были проверить условия защиты обличителей, подготовку и выполнение антикоррупционных программ и каналы сообщения о возможных фактах нарушений", – уточнил он.
Также до конца года НАПК должно было провести плановые проверки в Госслужбе по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, Госслужбе по вопросам геодезии, картографии и кадастра, Нацагентстве по вопросам госслужбы и в Счетной палате.
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