"Дискриминация русскоязычных". КСУ во вторник рассмотрит закон о языке
Подписанты представления просят признать неконституционным закон о языке
Конституционный суд во вторник 3 ноября будет рассматривать представление 51 нардепа о конституционности закона о языке. Об этом говорится в повестке дня на сайте КСУ.
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Отмечается, что заседание будет проходить в закрытом режиме. Представление было подано еще весной 2019-го нардепами VIII созыва.
Подписанты представления считают, что положения закона о языке "дискриминируют русскоязычных граждан".
Они утверждают, что закон защищает лишь крымскотатарский как язык коренного народа, а также предусматривает использование в разных сферах общественной жизни вместе с украинским английский и другие официальные языки Евросоюза. По их мнению, это "нарушает права и свободы всех других коренных народов и нацменшин", в частности – россиян.
Подписанты просят КСУ признать неконституционным закон о языке. Посмотреть список всех подписантов можно по ссылке в конце документа.
- В апреле 2019 года был принят закон о государственном языке, он вступил в силу 16 июля того же года.
- В мае 2020-го президент Зеленский заявил, что в вопросе с языковыми квотами в СМИ нужно "навести порядок".
- 7 июля КСУ начал рассматривать закон о языке.
- Сейчас КСУ втянут скандал в связи с решением по делу об антикоррупционной реформе, которое угрожает сотрудничеству с международными партнерами. Президент Владимир Зеленский подал законопроект о роспуске КСУ. Оппозиционные партии резко раскритиковали проект закона. Глава КСУ Тупицкий заявил, что проект имеет признаки конституционного переворота.
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