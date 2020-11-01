"Дискриминация русскоязычных". КСУ во вторник рассмотрит закон о языке

Подписанты представления просят признать неконституционным закон о языке

Конституционный суд во вторник 3 ноября будет рассматривать представление 51 нардепа о конституционности закона о языке. Об этом говорится в повестке дня на сайте КСУ.

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Отмечается, что заседание будет проходить в закрытом режиме. Представление было подано еще весной 2019-го нардепами VIII созыва.

Подписанты представления считают, что положения закона о языке "дискриминируют русскоязычных граждан".

Они утверждают, что закон защищает лишь крымскотатарский как язык коренного народа, а также предусматривает использование в разных сферах общественной жизни вместе с украинским английский и другие официальные языки Евросоюза. По их мнению, это "нарушает права и свободы всех других коренных народов и нацменшин", в частности – россиян.

Подписанты просят КСУ признать неконституционным закон о языке. Посмотреть список всех подписантов можно по ссылке в конце документа.

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Марк Сировой

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