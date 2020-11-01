Идея Зеленского распустить КСУ. В НАПК ответили на критику главы Венецианской комиссии

В НАПК считают, что КСУ сам дважды нарушил Конституцию, когда выносил скандальное решение об антикор реформе

Вопрос быстрого восстановления антикоррупционного законодательства невозможно при неизменности решения Конституционного суда об антикор реформе. Об этом заявили в Нацагентстве по предотвращению коррупции, отвечая на критику глав Венецианской комиссии и Группы государств по борьбе с коррупцией (GRECO) законопроекта президента Владимира Зеленского о роспуске КСУ.

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В НАПК также заявили, что стоит учитывать три момента. Во-первых, по мнению Агентства, КСУ в своем решении сам дважды нарушил Конституцию:

- В НАПК считают, что суд вмешался в деятельность Верховной Рады, отменив уголовную ответственность за недостоверное декларирование, так как опредлять, что является преступлением – исключительные полномочия парламента.

- В Агентстве также заявляют, что КСУ превысил полномочия, поскольку рассматривал вопросы, которые не обжаловались в представлении нардепов.

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Во-вторых, в НАПК считают, что судьи нарушили один из основных принципов права "никто не может быть судьей по собственному делу", так как у троих судей, рассматривавших дело, был конфликт интересов.

В-третьих, Агентство заявляет, что решение КСУ о недопустимости осуществления контроля за подачей деклараций и конфликтом интересов у всех судей наравне с другими публичными служащим противоречит предыдущим решениям Венецианской комиссии.

В НАПК отметили, что Комиссия ранее признавала контролировать судей могут как спец орган в рамках судебной власти, так и внешний орган, однако отдала предпочтение второй модели.

В Агентстве также отметили, что GRECO высоко оценила украинскую антикор вертикаль. И хоть в ее отчете есть отдельный раздел "Предотвращение коррупции в отношении судей", однако в нем нет рекомендаций о создании отдельного органа для сбора, хранения и проверки их деклараций.

27 октября 2020-го КСУ по обращению 47 депутатов, большинство которых из фракции ОПЗЖ, отменил статью 366-1 УК о наказании за недостоверное декларирование и некоторые положения антикоррупционного закона о функциях НАПК. Агентство на сутки закрывало реестр э-деклараций.

29 октября президент срочно созвал СНБО. После этого Кабмин разблокировал работу реестра э-деклараций НАПК, а Зеленский подал законопроект о лишении полномочий судей КСУ. Оппозиционные партии резко раскритиковали проект закона. Глава КСУ Тупицкий заявил, что проект имеет признаки конституционного переворота.

Судья-докладчик по делу предлагал решить проблему двумя способами: изменить статью о незаконном декларировании, а также либо сделать из НАПК независимый орган (сейчас НАПК – орган исполнительной власти), либо создать для судей отдельный орган контроля.

31 октября в Венецианской комиссии раскритиковали идею Зеленского, заявив, что нельзя нарушать Конституцию, даже по уважительным причинам.

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Марк Сировой

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