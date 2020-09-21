Глава НАПК заявил о давлении на агентство со стороны ГБР из-за экс-адвоката Януковича

В НАПК говорят, что бывший адвокат Януковича не может руководить ГБР, потому что бюро расследует дела Майдана

Глава Национального агентства по предотвращению коррупции Александр Новиков заявил, что Госбюро расследований препятствует работе НАПК из-за того, что агентство указало на конфликт интересов у руководителей ГБР Александра Бабикова и Александра Соколова. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

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Глава агентства считает, что вызов его на допрос в ГБР по делу прежнего руководства НАПК — это попытка оказать давление на антикоррупционный орган.

Новиков сказал об этом сегодня на брифинге, после допроса.

Глава НАПК убежден, что одной из причин вызова на допрос является его письмо главе комитета Рады по правоохранительной деятельности с информацией о потенциальном конфликте интересов у замдиректора ГБР Бабикова.

"В письме отмечается, что заместитель директора Александр Бабиков работает в условиях потенциального конфликта интересов, осуществляя руководство ГБР, которое занимается расследованием дел Майдана", - сказано в сообщении.

При этом Новиков отметил, что конфликт интересов у Бабикова "будет постоянным". "Единственной мерой [для полного разрешения конфликта интересов] в этом случае может быть только его увольнение с должности", - сказал глава НАПК.

По его словам, агентство также внесло предписание и.о. директора ГБР Соколову (сегодня его на этом посту сменил Алексей Сухачев) о том, что бюро не предоставило информацию о конфликте интересов у него и его зама.

"Так, НАПК имеет основания считать, что Соколов не осуществил меры по устранению конфликта интересов, насчитав премию и другие выплаты самому себе", - говорится в сообщении.

Официальна причина вызова Новикова на допрос в ГБР - дело о злоупотреблениях экс-руководства НАПК более чем на 9 млн грн, сообщили в агентстве.

7 июля народный депутат Гео Лерос заявил , что бывший адвокат беглого экс-президента Виктора Януковича Сам Бабиков заявлял , что не защищал интересы Януковича, а свои подписи на процессуальных документах назвал "техническими". эту информацию опровергло. Александр Бабиков с 1 июля назначен руководителем органа досудебного расследования по делам Майдана. ГБР тогда

Сегодня, 21 сентября, и.о. главы ГБР вместо Соколова стал Алексей Сухачев.

Вадим Ребрина

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