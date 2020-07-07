Лерос говорит: экс-юрист Януковича будет расследовать дела Майдана. ГБР отрицает

В ГБР отрицают заявление нардепа, о том что бывший адвокат Виктора Януковича якобы будет расследовать дела Майдана

Народный депутат Гео Лерос заявляет, что бывший адвокат беглого экс-президента Виктора Януковича Александр Бабиков с 1 июля назначен руководителем органа досудебного расследования по делам Майдана. Об этом Лерос написал у себя в Facebook. Государственно бюро расследований эту информацию опровергает.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Лерос отмечает, что по закону, управление по расследованию преступлений во время Революции достоинства, должен возглавить первый зам или замдиректора ГБР. "Бабиков, как первый замдиректора ГБР, 1 июля 2020 вступил в полномочия руководителя этого органа досудебного расследования", - пишет нардеп.

Он считает, что чиновник "будет сливать дела Майдана". У Бабикова есть полномочия, принимать решения о совершении/несовершении действий в деле, в котором присутствует его частный интерес, отметил нардеп.

Кроме того, Лерос обратился в Нацагентство противодействия коррупции с требованием уволить Бабикова. Скрины обращения можно посмотреть тут.

В комментарии LIGA.net в ГБР опровергли информацию о назначении Бабикова главным по расследованию дел Майдана. "Информация не соответствует действительности, конкурс на должность руководителя Управления по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах, продлен до 17 июля", - отметили в ГБР и добавили, что "вопрос конфликта интересов решен таким образом, что Бабикову этот отдел не будет подчиняться".

Читайте также: Замдиректора ГБР: Следствие покажет, что было на Майдане в 2014-м

Наталия Софиенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.