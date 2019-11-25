Глава Национальной службы здоровья подал в отставку

Олег Петренко Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Глава Национальной службы здоровья (НСЗУ) Олег Петренко написал заявление об увольнении из-за разногласий с новым руководством Министерства здравоохранения. Об этом сообщает пресс-служба НСЗУ.

"Я сегодня написал заявление об увольнении с должности главы Национальной службы здоровья. По собственному желанию… Причина - у нас очень разные фундаментальные ценности с командой, которая сейчас работает над трансформацией системы здравоохранения. И это мешает работать и мне, и им", - сказал Петренко.

Он намекнул, что у новой команды иное видение этого процесса.

"Мое решение в таком случае - дать новой политической команде возможность сделать это иначе, чем делал и ежедневно делаю это я", - сказал Петренко.

Он отметил, что больше комментировать свое решение не будет.

В августе команда президента Владимира Зеленского предлагала Петренко возглавить Минздрав, однако он отказался. Источник … сказал, что камнем преткновения стал вопрос распределения заместителей. Петренко это опроверг.

Читайте также: Под Минздрав пришли люди, чтобы поблагодарить Супрун: видео