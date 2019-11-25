Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Глава Национальной службы здоровья подал в отставку

Глава Национальной службы здоровья подал в отставку - Фото
Олег Петренко Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net
25.11.2019, 18:34

"Очень разные фундаментальные ценности с командой (президента, - ред.)", - пояснил свое решение чиновник

Глава Национальной службы здоровья (НСЗУ) Олег Петренко написал заявление об увольнении из-за разногласий с новым руководством Министерства здравоохранения. Об этом сообщает пресс-служба НСЗУ.

"Я сегодня написал заявление об увольнении с должности главы Национальной службы здоровья. По собственному желанию… Причина - у нас очень разные фундаментальные ценности с командой, которая сейчас работает над трансформацией системы здравоохранения. И это мешает работать и мне, и им", - сказал Петренко.

Он намекнул, что у новой команды иное видение этого процесса.

"Мое решение в таком случае - дать новой политической команде возможность сделать это иначе, чем делал и ежедневно делаю это я", - сказал Петренко.

Он отметил, что больше комментировать свое решение не будет.

В августе команда президента Владимира Зеленского предлагала Петренко возглавить Минздрав, однако он отказался. Источник … сказал, что камнем преткновения стал вопрос распределения заместителей. Петренко это опроверг.

Читайте также: Под Минздрав пришли люди, чтобы поблагодарить Супрун: видео

Напишите нам
Национальная служба здоровья Олег Петренко минздрав здравоохранение
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 