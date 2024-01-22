Глава Нацполиции: Более 900 полицейских изо всей Украины перешли на сторону врага

По мнению Выговского, это служащие, которые не смогли стать "успешными" до войны и надеялись на "признание" оккупантов

Иван Выговский (Фото: Нацполиция)

Глава Национальной полиции Иван Выговский в интервью РБК-Украина заявил, что по всей территории Украины с начала большой войны около 900 полицейских перешли на сторону врага.

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Выговского спросили, много ли полицейских осталось на оккупированных территориях и как они работают на врага.

Он ответил: "Задокументировано, если брать все категории коллаборантов и предателей по всей территории, более 2500 граждан. Из них полицейских около 900".

По его словам, в основном это те, кто "не добился успеха до оккупации территории, нарушители дисциплины, те, кто не имел шансов стать на руководящие должности".

По мнению главы Нацполиции, все эти бывшие украинские правоохранители считали, что смогут стать "успешными" у врага.

6 ноября 2023 года в Николаеве бывший депутат-предатель, желавший создать "Николаевскую народную республику", получил 15 лет тюрьмы.

Полицейскую, которая в прошлом году "сдавала" оккупантам сотрудников Службы безопасности Украины в поселке Двуречное в Харьковской области, 1 декабря приговорили к 15 годам тюрьмы.

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