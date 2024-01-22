Глава Нацполіції: Понад 900 поліціянтів зі всієї України перейшли на бік ворога

На думку Вигівського, це службовці, які не змогли стати "успішними" до великої війни й сподівалися на "визнання" окупантів

Іван Вигівський (Фото: Нацполіція)

Голова Національної поліції Іван Вигівський у інтерв'ю РБК-Україна заявив, що по всій території України з початку великої війни близько 900 поліціянтів перейшли на бік ворога.

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Вигівського запитали, чи багато поліціянтів залишилося на окупованих територіях і як вони працюють на ворога.

Він відповів: "Задокументовано, якщо брати всі категорії колаборантів і зрадників на всій території, понад 2500 громадян. З них поліціянтів близько 900".

За його словами, переважно це ті, хто "не досяг успіху до окупації території, порушники дисципліни, ті, хто не мав шансів стати на керівні посади".

На думку глави Нацполіції, всі ці колишні українські правоохоронці вважали, що зможуть стати "успішними" у ворога.

6 листопада 2023 року у Миколаєві колишній депутат-зрадник, який хотів створити "Миколаївську народну республіку", отримав 15 років тюрми.

Поліціянтку, яка торік "здавала" окупантам співробітників Служби безпеки України в селищі Дворічне на Харківщині, 1 грудня засудили до 15 років тюрми.

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