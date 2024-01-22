Поліціянти не роздаватимуть повістки, нас просто не вистачить – голова Нацполіції

Іван Вигівський (Фото: Поліція Києва)

Голова Національної поліції Іван Вигівський заявив в інтерв'ю РБК-Україна, що поліціянти не роздаватимуть повістки, поки така норма не буде встановлена законом.

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"Ми готові допомагати, але особисто фізично поліцейські ходити роздавати повістки не будуть. Принаймні до того, поки законом не буде встановлена така норма та це не буде визначено нашим функціоналом", – сказав він.

За його словами, поліціянти сприяють військкоматам встановленню місцеперебування ухилянтів та, згідно з повноваженнями і за наявності необхідних документів від ТЦК, доставлянню до них таких осіб.

"Але вручення повісток, спільні наряди – це додаткове навантаження, і у нас немає такого ресурсу, щоб поставити біля кожного працівника ТЦК ще й поліцейського", – пояснив Вигівський, додавши, що на роздавання повісток та інші службові обов'язки може і не вистачити правоохоронців.

25 грудня 2023 року Кабмін зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт, який передбачає внесення змін до процесів мобілізації, військового обліку та проходження військової служби. Зараз він – на доопрацюванні.

Основні зауваження до законопроєкту про мобілізацію, за словами спікера Руслана Стефанчука, стосувалися обмеження конституційних прав громадян, спроб залучити на службу чоловіків з інвалідністю третьої групи та електронних повісток.

11 січня міністр оборони Рустем Умєров сказав, що уже готова нова редакція закону про мобілізацію з урахуванням усіх пропозицій, але поки що її не вносили на розгляд.

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