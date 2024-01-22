Полицейские не будут раздавать повестки, нас просто не хватит – глава Нацполиции

Иван Выговский (Фото: Полиция Киева)

Глава Национальной полиции Иван Выговский заявил в интервью РБК-Украина, что полицейские не будут раздавать повестки, пока такая норма не будет установлена законом.

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"Мы готовы помогать, но лично физически полицейские ходить раздавать повестки не будут. По крайней мере, до того, пока законом не будет установлена такая норма и это не будет определено нашим функционалом", – сказал он.

По его словам, полицейские способствуют военкоматам установлению местопребывания уклонистов и, в соответствии с полномочиями и при наличии необходимых документов от ТЦК, доставке в них таких лиц.

"Но вручение повесток, совместные наряды – это дополнительная нагрузка, и у нас нет такого ресурса, чтобы поставить возле каждого работника ТЦК еще полицейского", – пояснил Выговский, добавив, что на раздачу повесток и другие служебные обязанности может и не хватить правоохранителей.

25 декабря 2023 года Кабмин зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, предусматривающий внесение изменений в процессы мобилизации, военного учета и прохождения военной службы. Сейчас он – на доработке.

Основные замечания к законопроекту о мобилизации по словам спикера Руслана Стефанчука касались ограничения конституционных прав граждан, попыток привлечь на службу мужчин с инвалидностью третьей группы и электронных повесток.

11 января министр обороны Рустем Умеров сказал, что уже готова новая редакция закона о мобилизации с учетом всех предложений, но пока ее не вносили на рассмотрение.

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