Полицейские не будут раздавать повестки, нас просто не хватит – глава Нацполиции
Глава Национальной полиции Иван Выговский заявил в интервью РБК-Украина, что полицейские не будут раздавать повестки, пока такая норма не будет установлена законом.
"Мы готовы помогать, но лично физически полицейские ходить раздавать повестки не будут. По крайней мере, до того, пока законом не будет установлена такая норма и это не будет определено нашим функционалом", – сказал он.
По его словам, полицейские способствуют военкоматам установлению местопребывания уклонистов и, в соответствии с полномочиями и при наличии необходимых документов от ТЦК, доставке в них таких лиц.
"Но вручение повесток, совместные наряды – это дополнительная нагрузка, и у нас нет такого ресурса, чтобы поставить возле каждого работника ТЦК еще полицейского", – пояснил Выговский, добавив, что на раздачу повесток и другие служебные обязанности может и не хватить правоохранителей.
- 25 декабря 2023 года Кабмин зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, предусматривающий внесение изменений в процессы мобилизации, военного учета и прохождения военной службы. Сейчас он – на доработке.
- Основные замечания к законопроекту о мобилизации по словам спикера Руслана Стефанчука касались ограничения конституционных прав граждан, попыток привлечь на службу мужчин с инвалидностью третьей группы и электронных повесток.
- 11 января министр обороны Рустем Умеров сказал, что уже готова новая редакция закона о мобилизации с учетом всех предложений, но пока ее не вносили на рассмотрение.
Читайте также: Глава Нацполиции о мобилизации правоохранителей: Максимально вовлечены в Силы обороны