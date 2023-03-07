Глава Пентагона: Группа Вагнера показала себя лучше, чем армия. Они перестали брать зэков

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что террористическая группа Вагнера показала себя эффективнее, чем регулярная армия России в войне против Украины. Об этом он сообщил во время поездки на Ближний Восток.

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По его словам, с точки зрения эффективности вагнеровцы показали себя лучше, чем регулярные оккупационные силы.

"Они использовали каторжников, заключенных, чтобы регулярно руководить своим наступлением, но я не думаю, что они больше вербуют из тюрем. Но эти типы методов были действительно интересными, откровенно говоря, немыслимыми", — сказал Остин.

Глава Пентагона отметил, что США видели, как многие заключенные быстро гибли на поле боя.

"Но вы знаете, они немного лучше, чем российские силы. Мы не видели образцовых действий российских войск в больших масштабах", — резюмировал он.

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Дмитро Гриниченко

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