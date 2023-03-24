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Глава Пентагона: Крайне агрессивная Россия Путина — острая угроза. Китай — главная задача

Цей матеріал також доступний українською
24.03.2023, 08:21
Глава Пентагона: Крайне агрессивная Россия Путина — острая угроза. Китай — главная задача - Фото
Ллойд Остин (Фото: EPA)

Глава Пентагона Ллойд Остин назвал Россию под руководством диктатора Владимира Путина "крайне агрессивной острой угрозой". Об этом он сообщил во время слушаний в Конгрессе США.

По его словам, теперь в стратегии национальной обороны США крайне агрессивная РФ Путина названа острой угрозой. Он отметил, что США объединили весь мир, чтобы помочь Украине противостоять агрессии РФ. 

"Наши союзники и партнеры активизировались, чтобы предоставить важнейшую помощь в области безопасности. И мы будем поддерживать оборону Украины столько, сколько потребуется", — сказал Остин.

Министр обороны США заявил, что сегодня у Пентагона три ключевых приоритета — защищать страну, заботиться о людях и добиваться успеха в команде.

Остин подчеркнул, что главной задачей США является Китай. 

"Мы упорно движемся, чтобы встретить это. Наш бюджет основывается на наших предыдущих инвестициях в сдерживание агрессии за счет увеличения нашего преимущества", — резюмировал он.

Читайте также: США ожидают, что Путин попробует начать новое наступление. Возможно, "на многих участках"

Дмитро Гриниченко
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пентагон Китай война владимир путин военная помощь Ллойд Остин
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