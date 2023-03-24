Глава Пентагона: Крайне агрессивная Россия Путина — острая угроза. Китай — главная задача
Глава Пентагона Ллойд Остин назвал Россию под руководством диктатора Владимира Путина "крайне агрессивной острой угрозой". Об этом он сообщил во время слушаний в Конгрессе США.
По его словам, теперь в стратегии национальной обороны США крайне агрессивная РФ Путина названа острой угрозой. Он отметил, что США объединили весь мир, чтобы помочь Украине противостоять агрессии РФ.
"Наши союзники и партнеры активизировались, чтобы предоставить важнейшую помощь в области безопасности. И мы будем поддерживать оборону Украины столько, сколько потребуется", — сказал Остин.
Министр обороны США заявил, что сегодня у Пентагона три ключевых приоритета — защищать страну, заботиться о людях и добиваться успеха в команде.
Остин подчеркнул, что главной задачей США является Китай.
"Мы упорно движемся, чтобы встретить это. Наш бюджет основывается на наших предыдущих инвестициях в сдерживание агрессии за счет увеличения нашего преимущества", — резюмировал он.
- ВСУ сейчас готовят наступление на одном из направлений, но для широких операций нужно больше вооружений, заявил главком Залужный.
- Задача Сил обороны Украины в процессе изгнания российских оккупантов с украинской земли – максимально уничтожать личный состав врага, сказал генерал.
- Советник Залужного: Война может длиться еще год. Нужно вернуть Азов и Крым, победить РФ в бою.
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