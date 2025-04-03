Глава Пентагона проигнорирует "Рамштайн" – Defense News

Ожидается, что США вообще не примут участие в заседании Контактной группы по обороне Украины

Пит Гегсет (Фото: AL DRAGO/EPA)

Глава Министерства обороны США Пит Хегсет не посетит заседание Контактной группы по обороне Украины, известной как формат "Рамштайн", который состоится 11 апреля в Брюсселе. Об этом сообщает Defense News со ссылкой на нескольких европейских чиновников и официальный представитель США.

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По данным собеседников, Хегсет не планирует посещать встречу лично и не ожидается, что он присоединится онлайн. Это первый раз, когда коалиция будет собираться без главы Пентагона.

Неизвестно, будут ли представлены Соединенные Штаты на более низком уровне, но собеседники Defense News считают, что Пентагон не планирует отправлять в Брюссель высокопоставленных представителей.

Как отмечает издание, для европейцев отсутствие министра обороны США является последним признаком менее приоритетного подхода администрации Дональда Трампа к вооружению Украины.

Хегсет присутствовал на последней встрече "Рамштайна" в феврале, хотя он стал первым министром обороны США за 26 встреч коалиции, который не возглавлял ее. Тогда председательствовала Великобритания.

Предшественник Хегсета, Ллойд Остин, основал Контактную группу по обороне Украины вскоре после полномасштабного вторжения России в 2022 году на авиабазе Рамштайн. Единственный раз, когда Остин не посетил одну из встреч группы лично, было начало 2024, когда он восстанавливался от осложнений после лечения рака. Тогда он присоединился к встрече онлайн.