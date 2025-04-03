Глава Пентагону проігнорує "Рамштайн" – Defense News

Очікується, що США взагалі не візьмуть участі у засіданні Контактної групи з питань оборони України

Піт Гегсет (Фото: AL DRAGO/EPA)

Очільник Міністерства оборони США Піт Гегсет не відвідає засідання Контактної групи з питань оборони України, відомої як формат "Рамштайн", що відбудеться 11 квітня у Брюсселі. Про це повідомляє Defense News із посиланням на декількох європейських чиновників та офіційного представника США.

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За даними співбесідників видання, Гегсет не планує відвідувати зустріч особисто й не очікується, що він приєднається онлайн. Це вперше, коли коаліція збиратиметься без голови Пентагону.

Невідомо, чи будуть представлені Сполучені Штати на нижчому рівні, але співрозмовники Defense News вважають, що Пентагон не планує надсилати до Брюсселя високопоставлених представників.

Як зазначає видання, для європейців відсутність міністра оборони США є останньою ознакою менш пріоритетного підходу адміністрації Дональда Трампа до озброєння України.

Гегсет був присутній на останній зустрічі "Рамштайн" у лютому, хоча він став першим міністром оборони США за 26 зустрічей коаліції, який не очолював її. Тоді головувала Велика Британія.

Попередник Гегсета, Ллойд Остін, заснував Контактну групу з питань оборони України невдовзі після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році на авіабазі "Рамштайн". Єдиний раз, коли Остін не відвідав одну із зустрічей групи особисто, був початок 2024 року, коли він відновлювався від ускладнень після лікування раку. Тоді він доєднався до зустрічі онлайн.