Глава Пентагона созвонился с Резниковым. США поддерживают укрепление армии Украины

Глава Пентагона Ллойд Остин подтвердил поддержку США укрепления обороноспособности Украины в разговоре с министром обороны Алексеем Резниковым. Об этом сообщает пресс-служба американского ведомства.

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"Остин подтвердил непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины, включая продолжающиеся усилия по наращиванию потенциала украинских Вооруженных сил за счет оказания оборонной помощи", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что министры поддержали дипломатические усилия по деэскалации вокруг Украины.

Остин и Резников договорились продолжать их тесную координацию.

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Марк Сировой

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