Глава Пентагона созвонился с Резниковым. США поддерживают укрепление армии Украины
14.01.2022, 07:30
Алексей Резников и Ллойд Остин (фото - пресс-служба Минреинтеграции и ЕРА, коллаж - LIGA.net)
Глава Пентагона Ллойд Остин подтвердил поддержку США укрепления обороноспособности Украины в разговоре с министром обороны Алексеем Резниковым. Об этом сообщает пресс-служба американского ведомства.
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"Остин подтвердил непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины, включая продолжающиеся усилия по наращиванию потенциала украинских Вооруженных сил за счет оказания оборонной помощи", – говорится в сообщении.
Также отмечается, что министры поддержали дипломатические усилия по деэскалации вокруг Украины.
Остин и Резников договорились продолжать их тесную координацию.
- 10 января CNN сообщил, что на фоне угрозы нового вторжения РФ администрация президента США Джо Байдена "без лишнего шума" утвердила дополнительную военную помощь Украине на $200 млн.
- По данным Politico, "тайный" пакет помощи США включает в частности радары и морское оборудование.
- Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный четыре раза общался с топ-военачальником США Марком Милли за последние недели.
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