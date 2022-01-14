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Глава Пентагона созвонился с Резниковым. США поддерживают укрепление армии Украины

Цей матеріал також доступний українською
14.01.2022, 07:30
Глава Пентагона созвонился с Резниковым. США поддерживают укрепление армии Украины - Фото
Алексей Резников и Ллойд Остин (фото - пресс-служба Минреинтеграции и ЕРА, коллаж - LIGA.net)

Глава Пентагона Ллойд Остин подтвердил поддержку США укрепления обороноспособности Украины в разговоре с министром обороны Алексеем Резниковым. Об этом сообщает пресс-служба американского ведомства.

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"Остин подтвердил непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины, включая продолжающиеся усилия по наращиванию потенциала украинских Вооруженных сил за счет оказания оборонной помощи", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что министры поддержали дипломатические усилия по деэскалации вокруг Украины.

Остин и Резников договорились продолжать их тесную координацию.

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Марк Сировой
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пентагон армия Украины Алексей Резников ВСУ вторжение Ллойд Остин войска россии
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