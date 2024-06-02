Глава Пентагона: Война с Китаем не неизбежна, просто нужно разговаривать с Пекином

Ллойд Остин (Фото: ЕРА/Chad J. McNeeley)

Глава Пентагона Ллойд Остин считает, что несмотря на рост напряжения в Азиатско-Тихоокеанском регионе, война с Китаем не неизбежна – просто нужно поддерживать диалог с Пекином. Об этом он заявил на оборонном форуме Шангри-Ла в Сингапуре, передает Associated Press.

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"По моему мнению, война или стычка с Китаем не является неизбежной", – сказал Остин на следующий день после того, как он более часа встречался в кулуарах с главой Минобороны Китая Дун Цзюнем.

Раскрывать детали этого разговора глава Минобороны США не стал, но отметил его важность.

"Пока мы разговариваем, мы можем определить те вопросы, которые вызывают беспокойство, и мы хотим убедиться, что мы установили предохранители, чтобы не было ошибочных представлений и просчетов, которые могут выйти из-под контроля", – заявил он.

Остин добавил, что "не все разговоры будут приятными, но важно, чтобы мы продолжали разговаривать друг с другом", заверив, что Вашингтон и дальше будет обеспечивать защиту прав стран региона и их доступ к своим исключительным экономическим зонам.

23 мая 2024 года Минобороны Тайваня сообщило о военных учениях Китая вблизи острова. В ведомстве действия КНР назвали "нерациональными провокациями".

Издание Associated Press также писало о том, что военные Тайваня приведены в состояние повышенной готовности из-за обучения, проводимой армией КНР.

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