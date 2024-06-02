Глава Пентагону: Війна з Китаєм не є неминучою, просто потрібно розмовляти з Пекіном

Ллойд Остін (Фото: ЕРА / Chad J. McNeeley)

Глава Пентагону Ллойд Остін вважає, що, попри зростання напруги в Азійсько-Тихоокеанському регіоні, війна з Китаєм не є неминучою – просто потрібно підтримувати діалог з Пекіном. Про це він заявив на оборонному форумі Шангрі-Ла в Сінгапурі, передає Associated Press.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

"На мою думку, війна або сутичка з Китаєм не є неминучою", – сказав Остін наступного дня після того, як він понад годину зустрічався в кулуарах з главою Міноборони Китаю Дун Цзюнем.

Розкривати деталі цієї розмови глава Міноборони США не став, але наголосив на її важливості.

"Поки ми розмовляємо, ми можемо визначити ті питання, які викликають занепокоєння, і ми хочемо переконатися, що ми встановили запобіжники, щоб не було хибних уявлень і прорахунків, які можуть вийти з-під контролю", – заявив він.

Остін додав, що "не всі розмови будуть приємними, але важливо, щоб ми продовжували розмовляти один з одним", запевнивши, що Вашингтон і надалі забезпечуватиме захист прав країн регіону та їхній доступ до своїх виключних економічних зон.

23 травня 2024 року Міноборони Тайваню повідомило про військові навчання Китаю поблизу острова. У відомстві дії КНР назвали "нераціональними провокаціями".

Видання Associated Press також писало про те, що військові Тайваню приведені у стан підвищеної готовності через навчання, які проводить армія КНР.

Читайте також: Китай заявив – Глобальний саміт миру у Швейцарії не відповідає вимогам країни