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08.02.2019, 09:05

Епифаний собирается приобщать молодежь к церкви

Епифаний собирается приобщать молодежь к церкви - Фото
Митрополит Епифаний (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Приоритет Епифания в качестве предстоятеля ПЦУ - сохранить единство украинской церкви

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Глава Православной церкви Украины митрополит Епифаний назвал три ключевые задачи, которые ставит перед собой. Об этом пишет Новое время.

“Первая - сохранить единство, которое было задекларировано на Объединительном соборе. Вторая - обратить особое внимание на образование. Поскольку я был ректором, для меня этот вопрос очень важен: образование - наше будущее. Третья задача - это молодежь, которую мы должны привлечь в церковь. Но без духовного образования, в целом без развития образования мы не сможем этого сделать”, - рассказал глава ПЦУ.

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3 февраля Епифания официально возвели на престол предстоятеля Православной церкви Украины. Божественная литургия (публичное богослужение) прошла в Софийском соборе в Киеве.

5 февраля на первом заседании священного синода Православной церкви Украины были утверждены его девять непостоянных членов. Постоянными членами синода стал патриарх Филарет, митрополит Макарий и митрополит Симеон.

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Теги: томос, автокефалия, епифаний, пцу
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