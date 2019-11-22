Глава Слуги народа опроверг продажу округов на выборах

Александр Корниенко (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Ни о какой "продаже округов" представителями партии Слуга народа во время внеочередных парламентских выборов в июле речь не шла. Об этом заявил глава партии СН Александр Корниенко в интервью НВ.

Корниенко отреагировал на обвинения со стороны депутата Антона Полякова, недавно исключенного из фракции СН. Поляков заявил, что якобы представители экс-нардепа Максима Микитася заплатили $1,5 млн за проигрыш Полякова на 206 округе, и якобы с этим связан депутат от СН Павел Халимон, бывший во время выборов руководителем штаба СН в Черниговской области.

Корниенко заявил: "Нужно логику включить. Если бы речь шла о продаже округов, то ни Антон, ни другие люди не стали депутатами. Наша мощность составляла 80-90 депутатов-мажоритарщиков, а их стало 130. Так произошло не из-за продажи".

15 ноября 2019 года Полякова исключили из фракции СН по причине того, что он голосует вопреки ее позиции.

исключили из фракции В тот же день из СН была исключена Анна Скороход.

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