"Богдана перекосило". Поляков винит главу ОП в сокрытии коррупции

Антон Поляков (фото - пресс-служба депутата)

Исключенный на прошлой неделе из состава фракции Слуга народа нардеп Антон Поляков обвинил главу Офиса президента Андрея Богдана в том, будто бы последний скрывал от президента сообщения о "сдаче" за деньги мажоритарных округов СН, на что ему жаловались в Черниговской области. Об этом он рассказал НВ.

На вопрос, почему депутат начал обвинять только сейчас, Поляков заявил, что "хотел, чтобы сначала в ситуации разобрался Богдан", с которым он поговорил на Банковой после выборов.

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"На этой встрече также был Корниенко (ныне замглавы фракции СН, - ред.) и спикер Дмитрий Разумков. Мы рассказали им, что глава штаба СН Халимон сливал нас и даже противодействовал. Богдан сказал, что обо всем знает, и Халимон не будет иметь отношения к руководящим должностям... И добавил, что мы молодцы. Он пообещал, что все передаст президенту. Но при этом Халимона сделали замглавы фракции и комитета", - сетует нардеп.

Поляков говорит, что когда в сентября подошел к президенту Владимиру Зеленскому и сказал, что не хочет, чтобы на местных выборах "повторилось то, что происходило на парламентских", тот "был очень удивлен".

"Богдан стоял рядом и его перекосило. Я понял, что Богдан ничего ему не рассказывал или же поведал свою версию", - отметил депутат, добавив, что похожую историю ему сообщили мажоритарщики из Запорожской области.

15 ноября 2019 года Полякова исключили из фракции по причине того, что он голосует вопреки ее позиции. Взамен фракция СН может пополниться двумя новыми депутатами.

Справка. В начале ноября Поляков рассказал, как его за отказ голосовать вызывали на ковер к главе ОП. Ранее он заявлял, что один из нардепов "заказал" его криминальному авторитету из-за того, что он "давит" на генпрокурора Рябошапку по делу экс-замглавы Нацбанка Бориса Приходько.