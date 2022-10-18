Глава службы кибербезопасности Германии уволен из-за подозрений в связях с Россией – DW
Глава МВД Германии Нэнси Фезер уволила главу Федерального ведомства по безопасности в сфере информационной техники (BSI) Арне Шенбома из-за подозрений в связях с Россией. Об этом сообщает Deutsche Welle.
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Министерство заявило об увольнении Шенбома после того, как телеканал ZDF выпустил расследование о его связях с ассоциацией "Совет по кибербезопасности Германии" (Cyber-Sicherheitsrat Deutschland). Из опубликованных материалов следовало, что входящая в ассоциацию фирма Protelion GmbH ранее называлась Infotecs GmbH и была "дочкой" российской компании "ИнфоТеКС".
МВД подчеркнуло, что общественное доверие к Шенбому как к нейтральному и беспристрастному руководителю важнейшего ведомства Германии в сфере кибербезопасности публичными обсуждениями этого расследования "основательно подорвано".
"Совет по кибербезопасности" назвал обвинения "абсурдными" и заявил о своей политической "нейтральности".
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