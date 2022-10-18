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Глава службы кибербезопасности Германии уволен из-за подозрений в связях с Россией – DW

Цей матеріал також доступний українською
18.10.2022, 17:52
Глава службы кибербезопасности Германии уволен из-за подозрений в связях с Россией – DW - Фото
Арне Шенбом (Фото - скриншот с видео)

Глава МВД Германии Нэнси Фезер уволила главу Федерального ведомства по безопасности в сфере информационной техники (BSI) Арне Шенбома из-за подозрений в связях с Россией. Об этом сообщает Deutsche Welle.

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Министерство заявило об увольнении Шенбома после того, как телеканал ZDF выпустил расследование о его связях с ассоциацией "Совет по кибербезопасности Германии" (Cyber-Sicherheitsrat Deutschland). Из опубликованных материалов следовало, что входящая в ассоциацию фирма Protelion GmbH ранее называлась Infotecs GmbH и была "дочкой" российской компании "ИнфоТеКС".

МВД подчеркнуло, что общественное доверие к Шенбому как к нейтральному и беспристрастному руководителю важнейшего ведомства Германии в сфере кибербезопасности публичными обсуждениями этого расследования "основательно подорвано".

"Совет по кибербезопасности" назвал обвинения "абсурдными" и заявил о своей политической "нейтральности".

  • 3 октября американский миллиардер Илон Маск предложил в Twitter свое "видение" окончания российско-украинской войны, согласно которому Украине нужно отказаться от Крыма в пользу России и не вступать в НАТО.

Сергій Бережний
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Германия отставка кибербезопасность репутация Арне Шенбом
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