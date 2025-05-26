Глава СВР: Только 20% оружия России – новейшие образцы, остальная техника старая

Олег Иващенко (Фото: genshtab.info)

Россия пытается выйти на максимум по производству оружия, но ей тяжело. Только 20% вражеской техники – это новейшие образцы, сообщил глава Службы внешней разведки Олег Иващенко в интервью Укринформу.

По его словам, у России проблемы с инвестициями, станками и компонентами. Также есть сложности с электроникой и спецхимией.

"На сегодняшний день 80% военной техники является старой, с пониженными характеристиками. Она снята с хранения, отремонтирована и отправлена на фронт. Только 20% российской техники – новейшие системы", – отметил Иващенко.

Что касается производства боеприпасов, то в год Россия производит около 3 млн снарядов 122-го и 152-го калибра. Еще приблизительно 2,5-3 млн снарядов враг берет в Северной Корее, с начала полномасштабной войны КНДР предоставила 6 млн снарядов.

Кроме того, Пхеньян поставил Москве 120 единиц самоходных артиллерийских установок 170 мм М1989 Koksan и столько же реактивных систем залпового огня М1991 калибром 240 мм.